В Мордовии был признан недействительным договор аренды земельного участка

В Мордовии сотрудники прокуратуры добились признания недействительным договора аренды земельного участка.

Администрация Зубово-Полянского муниципального района и ООО «Жилищно-коммунальный центр» в июне 2016 года заключили договор аренды земельного участка. Сотрудниками прокуратуры было установлено, что информация о проведении открытого аукциона на право заключения указанного договора в Интернете не размещалась, в результате чего была ограничена конкуренция.

Арбитражный суд Республики Мордовия удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора республики о признании недействительным договора аренды земельного участка.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

Источник: prokrm.ru