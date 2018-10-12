Прокуратура Ельниковского района зафиксировала нарушения антинаркотического законодательства

В Ельниковском районе после вмешательства прокуратуры суд обязал общество с ограниченной ответственностью уничтожить очаг дикорастущей конопли на территории принадлежащего ему земельного участка.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что земельный участок, который расположен в одном из сел указанного района, используется обществом с ограниченной ответственностью на основании договора аренды с районной администрацией для сельскохозяйственного использования.

На указанном угодье произрастает дикорастущая конопля. Общество с ограниченной ответственностью не предприняло никаких мер по уничтожению данных растений.

Прокурор района направил в Ельниковский районный суд исковое заявление о возложении на упомянутое общество обязательства об уничтожении с применением специализированной агротехники произрастающего очага дикорастущей конопли на площади 30 квадратных метров.

Источник: prokrm.ru