Владимир Волков провел рабочую встречу с руководителем «Росагролизинга» Павлом Косовым

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым.

Указанная встреча прошла 11 октября на площадке сельскохозяйственной выставки «Золотая осень-2018» в Москве. Глава Мордовии и генеральный директор АО «Росагролизинг» обсудили вопросы поставки в республику по федеральному лизингу сельскохозяйственной техники.

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся организации и проведения в Мордовии чемпионата России по пахоте летом следующего года.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru