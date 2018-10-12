Владимир Волков провел рабочую встречу с руководителем «Росагролизинга» Павлом Косовым

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым.
Указанная встреча прошла 11 октября на площадке сельскохозяйственной выставки «Золотая осень-2018» в Москве. Глава Мордовии и генеральный директор АО «Росагролизинг» обсудили вопросы поставки в республику по федеральному лизингу сельскохозяйственной техники.
Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся организации и проведения в Мордовии чемпионата России по пахоте летом следующего года.
По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.
Источник: e-mordovia.ru