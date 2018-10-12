Прокуратура Торбеевского района выявила нарушения антикоррупционного законодательства

В Торбеевском районе сотрудники прокуратуры добиваются устранения нарушений антикоррупционного законодательства.

В ходе проведения проверки сотрудники прокуратуры обнаружили нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности администраций Торбеевского городского, Жуковского и Дракинского сельских поселений.

Заместителем главы одного из указанных сельских поселений в справке на супруга не был указан полученный доход, размер которого составил более 61 тыс. рублей. В справке о доходах супруга главный бухгалтер не указал доход в сумме 1 млн рублей, который был получен в результате продажи квартиры. Отдельные служащие в справках не указали счета, открытые в кредитных учреждениях, и размер остатка денежных средств на них.

В администрации Торбеевского городского поселения сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не предоставили служащие, на которых возложено исполнение должностных обязанностей в сферах осуществления закупок, оказания муниципальных услуг, реализации полномочий, правовой и кадровой работы, в иных коррупционноемких сферах.

Были выявлены и прочие нарушения указанного законодательства.

Главе администрации Торбеевского городского поселения, а также главам сельских поселений были внесены представления об устранении нарушений и привлечении к ответственности лиц, которые их допустили.

Источник: prokrm.ru