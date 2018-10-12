В Мордовии работник салона сотовой связи возместит причиненный работодателю ущерб

В Мордовии суд обязал бывшего работника салона сотовой связи возместить причиненный работодателю материальный ущерб.

В июне минувшего года гражданин Лушкин был принят на работу в салон сотовой связи, расположенный в одном из торговых центров Саранска, в качестве продавца-консультанта. В декабре прошлого года мужчина изъял из кассы денежную сумму в размере 34,8 тыс. рублей, а также посредством перевода на абонентские номера вывел 63,4 тыс. рублей.

Во время проведения инвентаризации была обнаружена недостача в размере 98,2 тыс. рублей. В январе нынешнего года гражданин Лушкин уволился по собственному желанию. В добровольном порядке возместить причиненный салону сотовой связи ущерб мужчина отказался, в результате чего работодатель обратился в суд.

Решением Рузаевского районного суда исковые требования работодателя к гражданину о взыскании материального ущерба были удовлетворены.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru