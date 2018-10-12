В Мордовии после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по стипендиям

В Дубенском районе студенты местного техникума незаконно не получали социальную стипендию.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что с января нынешнего года некоторые студенты Дубенского отделения Атяшевского аграрного техникума, среди которых и дети-сироты, не получали социальную стипендию по причине нахождения в академическом отпуске, что является нарушением действующего законодательства.

Директору ГБПОУ РМ «Атяшевский аграрный техникум» было внесено представление об устранении указанных нарушений закона.

В настоящее время задолженность по социальным стипендиям погашена в полном объеме, а их выплаты возобновлены. Виновное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Источник: prokrm.ru