В Мордовии ночные пожары унесли жизни двух человек

В Мордовии произошло два пожара, в результате которых погибли два человека.

В ночь на 12 октября сотрудники пожарно-спасательной службы Ичалковского района получили оперативное сообщение о том, что в селе Лобаски, на улице Титова загорелся жилой дом №25. Огонь вспыхнул в передней части постройки. Внутри дома был обнаружен труп владельца жилья 1948 года рождения. Соседи пенсионера говорят о том, что он проживал один и плохо передвигался.

Огонь полностью уничтожил дом, а также охватил расположенную поблизости жилую постройку №23. Сгорела крыша второго дома и пострадало имущество, находившееся внутри строения. Предварительной причиной пожара было названо неосторожное обращение с огнем во время курения.

Примерно в то же время в Ардатове, на улице Постникова загорелась одна из квартир двухэтажного жилого дома №9. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за того, что хозяин квартиры 1952 года рождения курил в постели. Владелец жилья погиб. Известно, что мужчина имел проблемы со здоровьем и с трудом передвигался. Предварительной причиной смерти гражданина было названо отравление угарным газом.

Источник: 13.mchs.gov.ru