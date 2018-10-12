Первые умные дома с сервисами «Ростелекома» появились в Саранске

«Ростелеком» обеспечил умными сервисами три новостройки в жилых комплексах «Лесная сказка», «Дом на Рождественской» и на улице Солнечной в Саранске. Дома оборудованы интеллектуальными видеодомофонами и камерами для видеонаблюдения. До конца года такие решения появятся еще в 22 новостройках города.

«Наши сервисы делают жизнь людей комфортной и безопасной. С ними удобно присматривать за детьми на игровой площадке, наблюдать за машинами на парковке и всегда знать, кто приходил в гости, – отмечает директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» Сергей Толстограев. – Оптическая инфраструктура создавалась одновременно с возведением домов, поэтому новоселы сразу могут подключить комплекс современных услуг связи: высокоскоростной интернет, интерактивное ТВ, телефонию, видеонаблюдение и интеллектуальные датчики из комплекта "Умный дом. Безопасность"».

Видеокамерами оснащены входы в подъезды и придомовые территории. Устройства записывают не только изображение, но и звук, поддерживают функцию ночной съемки, распознают автомобильные номера, реагируют на происшествия в зоне наблюдения. При возникновении нештатных ситуаций камеры отправляют жильцам уведомления.

Просматривать видео новоселы могут в личных кабинетах с мобильных устройств или компьютеров в любом месте, где есть интернет. Все записи в зашифрованном виде хранятся в защищенном облаке компании.

Система «Умный домофон» позволит жильцам дистанционно открывать дверь подъезда нажатием кнопки со смартфона или планшета. Если гости уже пришли, а хозяина еще нет дома, звонок в дверь будет переадресован на его мобильный. С помощью встроенной в домофон камеры владелец жилья увидит на экране гаджета посетителей и решит, впускать их или нет. Функция удобна и для родителей, которые всегда могут проконтролировать, чтобы дети в их отсутствие не открывали дверь посторонним.

Если хозяин в квартире, то для ответа на домофонный звонок он может использовать стационарный телефон. В случае чрезвычайной ситуации с домофона легко позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Узнать подробнее об умных решениях можно по телефону 8 800 1000 800.