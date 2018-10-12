В Мордовии мужчина из-за ревности до смерти избил свою сожительницу

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который до смерти избил свою сожительницу.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что днем 10 октября в деревне Грозная Крепость Ардатовского района 36-летний мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, по причине ревности избил руками свою 37-летнюю сожительницу.

Пострадавшая скончалась. Причиной смерти женщины стала черепно-мозговая травма. После того, как гражданка умерла, мужчина пошел к соседям и рассказал им о случившемся.

В отношении ревнивца было возбуждено уголовное дело. Мужчина был заключен под стражу.

Источник: mordovia.sledcom.ru