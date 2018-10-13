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В Ичалковском районе по причине ДТП пострадал человек

В Ичалковском районе по причине ДТП пострадал человек

В Ичалковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Указанный инцидент был зафиксирован вечером 12 октября на одном из участков дороги, соединяющей Саранск и Большое Игнатово. Не чмогли разъехаться два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. В данный момент какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие представители МЧС.

Причина столкновения автомобилей в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.  

 


Источник: 13.mchs.gov.ru