В Ичалковском районе по причине ДТП пострадал человек

В Ичалковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.
Указанный инцидент был зафиксирован вечером 12 октября на одном из участков дороги, соединяющей Саранск и Большое Игнатово. Не чмогли разъехаться два автомобиля.
В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. В данный момент какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие представители МЧС.
Причина столкновения автомобилей в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.
Источник: 13.mchs.gov.ru