В Саранске загорелся гараж

В Саранске произошло возгорание гаража.

Днем 12 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на одной из улиц Саранска произошел пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горит гараж. Огонь охватил постройку на площади 10 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате указанного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания гаража в настоящее время устанавливается специалистами. Вероятнее всего, в данном случае имело место короткое замыкание электропроводки.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru