В Большеберезниковском районе в результате ДТП погиб человек

В Большеберезниковском районе в результате столкновения двух автомобилей погиб человек.

Трагедия произошла 13 октября. Недалеко от села Судосево не смогли поделить дорогу два автомобиля марки ВАЗ-2110 и «Пежо».

В результате столкновения транспортных средств один человек получил несовместимые с жизнью телесные повреждения. Пострадавший скончался на месте инцидента. Ещё три участника ДТП были травмированы. В настоящее время нет никакой информации о состоянии пострадавших.

Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени установят причину столкновения автомобилей.

По информации «Известий Мордовии».