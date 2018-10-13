В Ичалковском районе загорелась баня

В одном из сел Ичалковского района произошло возгорание бани.

В ночь на 13 октября спасатели получили оперативное сообщение о том, что в селе Кемля произошел пожар. Прибыв на место происшествия, сотрудники МЧС обнаружили, что горит баня.

В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина воспламенения бани в скором времени будет установлена специалистами. В качестве предварительной причины пожара в настоящее время рассматривается короткое замыкание электропроводки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru