В Ичалковском районе загорелась баня

В одном из сел Ичалковского района произошло возгорание бани.
В ночь на 13 октября спасатели получили оперативное сообщение о том, что в селе Кемля произошел пожар. Прибыв на место происшествия, сотрудники МЧС обнаружили, что горит баня.
В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
Причина воспламенения бани в скором времени будет установлена специалистами. В качестве предварительной причины пожара в настоящее время рассматривается короткое замыкание электропроводки.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru