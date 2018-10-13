Владимир Волков дал старт цифровому эфирному вещанию

В Мордовии было запущено цифровое эфирное вещание.

Церемония запуска цифрового эфирного вещания в Мордовии состоялась 12 октября. В данном мероприятии принял участие глава региона Владимир Волков.

Глава республики отметил, что запуск цифрового вещания позволит жителям Мордовии бесплатно принимать 20 телевизионных каналов в цифровом качестве. В настоящее время в регионе охват зрителей цифровым вещанием составляет 99,7%.

Кроме того, Владимир Волков упомянул, что практически 10 лет назад Мордовия стала одним из первых регионов, который запустил в качестве пилотного проекта собственный мультиплекс.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru