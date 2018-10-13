В Саранске состоялась республиканская спартакиада «Старты надежд»

В Саранске прошла региональная спартакиада «Старты надежд».

Спортивный комплекс «Мордовия» стал местом проведения указанных соревнований. Участниками данных состязаний стали сборные команды Ардатовского, Атюрьевского, Большеберезниковского, Рузаевского и Старошайговского районов, а также Ленинского района городского округа Саранск.

Команды соревновались в таких видах спорта, как настольный теннис, армспорт, перетягивание каната, лёгкая атлетика, смешанная эстафета, мини-футбол и стритбол.

Первое место заняла команда Ардатовского района. Второе место досталось представителям Рузаевского района. Третье место заняла команда Ленинского района городского округа Саранск.

Источник: e-mordovia.ru