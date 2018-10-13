В Мордовии инструкторы-методисты спортивных учреждений повышают квалификацию

В Мордовии инструкторы-методисты спортивных учреждений проходят курсы повышения квалификации.

8 октября на факультете физической культуры Мордовского государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева стартовали курсы повышения квалификации для инструкторов-методистов физкультурно-спортивных учреждений, подведомственных региональному министерству спорта и физической культуры. Курсы продлятся до 22 октября.

В ходе обучения специалисты рассмотрят нормативно-правовые акты, регулирующие процесс модернизации системы подготовки спортивного резерва, управление организационно-методической деятельностью организаций, которые осуществляют спортивную и психологическую подготовку спортсменов к соревнованиям, а также медицинское и антидопинговое сопровождение тренировочного и соревновательных процессов.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru