В Саранске пенсионеры проходят курсы финансовой грамотности

В Саранске начала работу «Школа финансовой грамотности» для пенсионеров.

«Школа финансовой грамотности» начала работу 10 октября в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина.

Первое занятие было посвящено деньгам. Пенсионеры узнали об истории денежных купюр. Данное занятие провела кандидат культурологии, доцент, учитель истории МОУ СОШ №39 Варвара Сергеевна Святогорова.

Кроме того, пенсионеры узнали о том, как обнаружить фальшивую денежную купюру.

Следующее занятие состоится 18 октября. Оно будет посвящено вкладам, кредитам и банковским картам.

По информации пресс-службы городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru