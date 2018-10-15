В Саранске ссора двух родственников едва не закончилась убийством

В Саранске был задержан 37-летний мужчина, который подозревается в нанесении ножевого ранения своему 35-летнему родственнику.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 37-летний мужчина поссорился со своим 35-летним родственником во время совместного употребления алкогольных напитков. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта ударил оппонента ножом.

Пострадавший был доставлен в одну из городских больниц. Медики диагностировали у мужчины колото-резаную рану брюшной полости.

Подозреваемый был задержан. В отношении мужчины была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Источник: 13.мвд.рф