В Ромодановском районе в ДТП погиб мужчина

В Ромодановском районе произошло ДТП, которое унесло жизнь мужчины.

Трагедия произошла вечером 13 октября на одном из участков дороги, соединяющей Ромоданово и Малые Березники. По предварительной информации, мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Ауди», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, по причине чего машина съехала с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулась.

От полученных телесных повреждений водитель иномарки скончался на месте происшествия. Пассажир «Ауди» был госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени установят причину ДТП.

Источник: 13.mchs.gov.ru