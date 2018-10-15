Представители УФСИН РФ по Мордовии посетили школы региона

Сотрудники УФСИН РФ по Республике Мордовия посетили школы региона.

Сотрудники исправительной колонии №6 встретились с выпускниками школ Атюрьевского и Торбеевского районов. Представители исправительной колонии №11 посетили Явасскую и Теньгушевскую средние общеобразовательные школы.

В ходе указанных встреч школьники узнали о ФСИН РФ, территориальном органе, подведомственных учреждениях и о специфике работы в данных органах.

Основное внимание представители ФСИН уделили вопросам обучения в высших образовательных учреждениях уголовно-исполнительной системы. Школьникам был предоставлен перечень учебных заведений ФСИН РФ.

Источник: 13.fsin.su