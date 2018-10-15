В Лямбирском районе в результате ДТП погибли три человека

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

ДТП произошло вечером 13 октября на одном из участков трассы, пролегающей между Саранском и Ульяновском. По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля марки «Лада-Веста» выехал на полосу встречного движения и протаранил автомобиль марки ВАЗ-2110.

От полученных телесных повреждений водители указанных машин и пассажир ВАЗа скончались на месте ДТП.

Также известно, что за одним из упомянутых автомобилей ехал грузовик марки КамАЗ. В момент столкновения «Лады» и ВАЗа водитель большегруза резко затормозил. В этот момент в грузовик врезался автомобиль марки «Фиат». Водитель иномарки был травмирован, но от госпитализации отказался.

Причина происшествия в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

Источник: 13.mchs.gov.ru