В УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс «Дары осени»

В УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс под названием «Дары осени».

Указанный конкурс был проведен в рамках месячника пожилых людей. В данном мероприятии приняли участие все подразделения, филиалы и отделы медико-санитарной части №13 и уголовно-исполнительной инспекции.

Конкурсанты представили работы из природного материала, необыкновенные поделки, картины, оригинальные композиции из выращенного урожая, а также блюда собственного приготовления.

Соревновались конкурсанты в таких номинациях, как «Оригинальное решение», «Осенний букет», «Занимательный сюжет», «Очей очарованье», «Цветочный вальс», «Волшебная сказка», «Лесные чудеса» и «Картинная галерея».

Источник: 13.fsin.su