В Дубенском районе в результате ДТП пострадал человек

В Дубенском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло утром 14 октября в селе Залесье. На одной из улиц данного населенного пункта не смогли разъехаться два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. В данный момент какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

В ликвидации последствий столкновения автомобилей принимали участие представители МЧС.

Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени установят причину данной аварии.

Источник: 13.mchs.gov.ru