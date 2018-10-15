Житель Краснослободского района купил 4 пакета молока за 10 тысяч рублей

В Краснослободском районе 36-летний местный житель стал жертвой неизвестных мошенников.
Недавно 36-летний житель Краснослободского района обнаружил на одном из сайтов объявление о продаже металлодетектора. Мужчина привлекла весьма низкая стоимость указанного товара. Гражданин связался с продавцом и договорился о покупке металлодетектора. Мужчина перечислил на указанный автором объявления счет 10 тысяч рублей.
Спустя несколько дней житель Краснослободского района получил посылку, в которой вместо упомянутого прибора оказались 4 пакета молока.
Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку по данному факту.
Источник: 13.мвд.рф