Житель Краснослободского района купил 4 пакета молока за 10 тысяч рублей

В Краснослободском районе 36-летний местный житель стал жертвой неизвестных мошенников.

Недавно 36-летний житель Краснослободского района обнаружил на одном из сайтов объявление о продаже металлодетектора. Мужчина привлекла весьма низкая стоимость указанного товара. Гражданин связался с продавцом и договорился о покупке металлодетектора. Мужчина перечислил на указанный автором объявления счет 10 тысяч рублей.

Спустя несколько дней житель Краснослободского района получил посылку, в которой вместо упомянутого прибора оказались 4 пакета молока.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф