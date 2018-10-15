В Ичалковском районе в результате ДТП пострадал человек

В Ичалковском районе в результате съезда автомобиля в кювет пострадал человек.

Указанное ДТП произошло в ночь на 14 октября на одном из участков дороги, которая соединяет Саранск и Большое Игнатово. По предварительным данным, гражданин, находившийся за рулем автомобиля неустановленной марки, в определенный момент движения не смог справиться с управлением, по причине чего машина съехала с проезжей части в кювет.

В результате съезда транспортного средства в кювет телесные повреждения получил один человек. В данный момент нет никакой информации о состоянии пострадавшего.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время выясняют, по какой причине автомобилист потерял контроль над управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru