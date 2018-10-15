В Рузаевском районе оштрафовали владельца заброшенного земельного участка

В Рузаевском районе был оштрафован гражданин, который не ухаживал за своим земельным участком.

В ходе обследования земельного участка, расположенного в селе Архангельское Голицыно, сотрудники Россельхознадзора установили, что в результате бездействия владельца указанное угодье покрылось плотной травянистой растительностью естественного происхождения с остатками травостоя прошлых лет. Площадь данного участка составляет 112 тыс. квадратных метров.

В отношении владельца земельного участка была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 20 тыс. рублей.

Кроме того, собственнику угодья было выдано предписание об устранении выявленного нарушения.

Источник: ursn-rm.ru