В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадал человек.

Указанное происшествие было зафиксировано утром 15 октября на перекрестке улиц Серова и Советской. Во время пересечения указанного перекрестка не смогли разъехаться два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. В данный момент нет никакой информации о состоянии пострадавшего.

Последствия ДТП устраняли представители МЧС.

Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени установят точную причину происшествия.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru