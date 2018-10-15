49-летний житель Саранска пойдет под суд за мошенничество

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что 49-летний житель Саранска обратился в микрокредитную компанию, расположенную в Пролетарском районе города, чтобы получить заем. Мужчина сообщил ложные сведения о месте своей работе, поскольку на самом деле он нигде не работает. В итоге гражданин получил денежные средства, которые впоследствии были им потрачены на личные нужды и обратно не возвращены.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении Пролетарского районного суда города Саранска.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

Источник: prokrm.ru