В Ковылкинском районе в ДТП пострадали четыре человека

В Ковылкинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Происшествие произошло поздним вечером 13 октября на одном из участков дороги, которая соединяет Ковылкино и Слободиновку. Гражданин, находившийся за рулем автомобиля неустановленной марки, не сумел должным образом справиться с управлением, по причине чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

В результате данного ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре человека. В настоящее время нет никакой информации о состоянии пострадавших.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причину данного происшествия.

Источник: 13.mchs.gov.ru