Ранее судимый житель Мордовии сломал собутыльнику челюсть

В Торбеево дружеская попойка завершилась крайне жестоким избиением одного из участников застолья.

Не так давно ранее судимый за убийство житель Торбеево распивал алкогольные напитки вместе со своим приятелем. В ходе попойки собутыльники поссорились и принялись оскорблять друг друга. В процессе выяснения отношений ранее судимый участник застолья привязал товарища ремнями к кровати и принялся его избивать. Затем агрессивный мужчина ушел домой, прихватив с собой куртку собутыльника.

В результате избиения пострадавший получил перелом челюсти.

По информации «Известий Мордовии».