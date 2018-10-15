Прокуратура Чамзинского района зафиксировала нарушения ветеринарного законодательства

В Чамзинском районе сотрудники прокуратуры добиваются устранения нарушений земельного законодательства.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что ООО «Юбилейное» допустило такие нарушения указанного законодательства, как отсутствие заключения органов государственного ветеринарного надзора о соответствии размещения цеха по производству кормов животного происхождения ветеринарным нормам и правилам; частичное нарушение водонепроницаемого покрытия и отсутствие канализационной системы для обезвреживания сточных вод на территории неблагополучной зоны и отсутствие ограждения. Кроме того, журнал по приемке трупов животных велся не в соответствии с установленными правилами.

Директор общества по мясопереработке был оштрафован на 3 тыс. рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru