В Рузаевском районе осудили местного жителя, жестоко избившего своего собутыльника

В Рузаевском районе суд вынес приговор в отношении 34-летнего местного жителя, который жестоко избил своего собутыльника.

Утром 30 апреля нынешнего года 34-летний гражданин употреблял спиртные напитки в компании своего знакомого. В определенный момент попойки собутыльники поссорились. Желая отомстить за словесные оскорбления и доказать свою правоту, осужденный жестоко избил своего оппонента.

Пострадавший получил телесные повреждения крайней степени тяжести.

Решением Рузаевского районного суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru