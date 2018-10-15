В Саранске несколько сотен квартир остаются без тепла

В Саранске остаются без тепла жильцы нескольких сотен квартир.

Указанная проблема стала главной темой оперативного совещания, которое прошло 15 октября в городской администрации.

В настоящее время в Саранске незапущенными остаются 100 стояков. В большинстве случаев стояки нельзя запустить из-за жителей верхних этажей, некоторые из них не пускают работников коммунальных служб в своё жилье, а других нет дома.

На Химмаше не запущен 31 стояк. Районная администрация делает всё возможное, чтобы решить проблемы, связанные с жильцами квартир, расположенных на верхних этажах. В Пролетарском районе города проблемными остаются 37 стояков. В данном случае основной причиной проблемы является выход из строя трубопровода. В Ленинском районе не отапливаются 38 стояков. ОАО «Сарансктеплотранс» произвело 38 разрытий, 21 из которых пока что не ликвидировано в полном объеме. Помимо этого, на момент запуска тепла системы отопления в более 10 многоквартирных домах не были заполнены химически подготовленной водой.

Глава администрации Саранска Петр Тултаев распорядился решить указанные проблемы до конца нынешней недели.

Источник: adm-saransk.ru