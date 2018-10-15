В Саранске водитель легковушки устроил ДТП

В Саранске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Указанное происшествие произошло утром 15 октября по адресу – проспект 70 лет Октября. По предварительной информации, гражданин, управлявший легковым автомобилем, не сумев рассчитать безопасную дистанцию, врезался в заднюю часть легковушки, которая двигалась впереди.

О пострадавших в результате данного ДТП пока что не сообщается.

Машины получили незначительные повреждения, поскольку удар не был сильным.

По информации, которая была опубликована очевидцами данного инцидента в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo