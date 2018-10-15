Футбольная команда «Мордовия» сыграла вничью с ФК «Химки»

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 1:1 завершила матч с ФК «Химки».

Указанный матч прошел 13 октября на саранском стадионе «Мордовия Арена». Поддержать любимые команды пришли более 7 тыс. болельщиков.

На 5-й минуте матча мяч в ворота мордовской команды отправил Камран Алиев. На 78-й минуте игры счет сравнял Игорь Киреев. В итоге матч завершился со счетом 1:1.

На 15-й минуте матча игрок «Химок» получил предупреждение.

В настоящее время мордовская команда занимает восьмое место в турнирной таблице.

По информации, которая была опубликована пресс-службой футбольного клуба «Мордовия».

Источник: fc-mordovia.ru