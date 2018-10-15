В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей

В Саранске произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей.

Указанное ДТП произошло днем 15 октября недалеко от железнодорожной станции Посоп. По предварительной информации, гражданка, управлявшая машиной неустановленной марки, при пересечении перекрестка не уступила дорогу автомобилю марки «Фольксваген», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Точной информации о пострадавших в данном ДТП пока что нет.

«Фольксваген» получил серьезные повреждения кузова.

По информации, которая была опубликована очевидцами происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo