В Саранске школьники посетили с экскурсией спецучреждение полиции

В Саранске ученики одной из местных школ посетили спецучреждение полиции.

Спецприемник УМВД для содержания лиц, арестованных в административном порядке, посетили ученики общеобразовательной школы №22 города Саранск. Старший инспектор ОДН ОП № 1 УМВД России по городскому округу Саранск майор полиции Данила Бубнов отметил, что посещение режимного объекта позволит предупредить совершение преступлений несовершеннолетними гражданами.

Сотрудники спецприемника провели для школьников экскурсию.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф