Трое жителей Саранска подозреваются в краже запчастей с крана

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали троих местных жителей, которые подозреваются в краже запчастей с крана.

Сотрудниками полиции было установлено, что три жителя Саранска без постоянного места работы проникли на территорию строительной площадки, которая не охраняется, и похитили детали, запчасти и агрегаты с гусеничного трактора. Мужчины намеревались сдать похищенное в пункт приема металлолома.

Известно, что двое подозреваемых имеют судимости за совершение кражи.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемых.

Источник: 13.мвд.рф