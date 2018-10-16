В Лямбирском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие было зафиксировано днем 15 октября. На одном из участков дороги, которая пролегает между Саранском и Ромоданово, не смогли разъехаться два автомобиля.

По причине столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего в данный момент нет никакой информации.

Последствия ДТП устраняли представители МЧС.

В скором времени сотрудники Госавтоинспекции установят причину столкновения автомобилей.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru