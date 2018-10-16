В Мордовии прошла операция «Нелегал-2018»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактической операции под названием «Нелегал-2018».

Указанное мероприятие проводилось в период с 17 по 25 сентября текущего года. В общей сложности стражи порядка осуществили 545 проверок. Операция была направлена на противодействие незаконной миграции.

В ходе проведения операции к административной ответственности было привлечено 123 правонарушителя. Общая сумма штрафов составила более 235 тыс. рублей. Также было принято решение о выдворении за пределы РФ 11 граждан Узбекистана и 3 граждан Таджикистана.

Также во время проведения операции было выявлено 3 факта фиктивной регистрации иностранных граждан.

Источник: 13.мвд.рф