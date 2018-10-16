В Инсарском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадал человек

В Инсарском районе произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

ДТП произошло ранним утром 15 октября на одном из участков дороги, соединяющей Инсар и Ковылкино, недалеко от населенного пункта Русская Паевка. Не смогли поделить дорогу два автомобиля.

По причине столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. Информация о текущем состоянии пострадавшего отсутствует.

На место происшествия выезжали представители МЧС.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причину столкновения автомобилей.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru