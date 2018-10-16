В Инсарском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадал человек

В Инсарском районе произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.
ДТП произошло ранним утром 15 октября на одном из участков дороги, соединяющей Инсар и Ковылкино, недалеко от населенного пункта Русская Паевка. Не смогли поделить дорогу два автомобиля.
По причине столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. Информация о текущем состоянии пострадавшего отсутствует.
На место происшествия выезжали представители МЧС.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причину столкновения автомобилей.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru