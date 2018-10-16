В мордовские колонии продолжают приходить посылки с запрещенными предметами

В учреждениях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №5 во время досмотра посылки, которая была прислана жительницей Нижегородской области осужденному к 3,5 годам лишения свободы, обнаружили и конфисковали два мобильных телефона.

В лечебно-профилактическое учреждение №21 жительница Москвы прислала посылку для осужденного к 8 годам лишения свободы. В ходе досмотра данной посылки были обнаружены и конфискованы мобильный телефон, сим-карта и зарядное устройство.

Сотрудники исправительной колонии №11 на режимной территории задержали жителя Саранска, который намеревался перебросить через основное ограждение четыре свертка с мобильными телефонами.

Источник: 13.fsin.su