Представительница Мордовии завоевала серебряную медаль международного турнира по боксу

Мордовская спортсменка успешно выступила на международном турнире по боксу в Нидерландах.

В период с 10 по 15 октября в городе Эйндховен (Нидерланды) проходил международный турнир по боксу под названием «EINDHOVEN BOX CUP», который проводится с 2016 года.

В нынешнем году в составе сборной России на указанных соревнованиях выступала представительница Мордовии Екатерина Пинигина. Мордовская спортсменка смогла завоевать серебряную медаль в весовой категории 48 кг. В финальном поединке Екатерина Пинигина уступила победу сопернице из Франции.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru