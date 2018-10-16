В Мордовии бывший сотрудник УФСИН обвиняется в получении взятки

В Мордовии предстанет перед судом бывший сотрудник УФСИН, обвиняемый в получении взятки.

В июне нынешнего года бывший младший инспектор отдела безопасности исправительной колонии получил денежное вознаграждение в размере 15 тыс. рублей. После получения денег обвиняемый должен был передать одному из осужденных наркотики. В поселке Зубова Поляна бывший сотрудник УФСИН получил от неустановленного лица около 90 граммов гашиша.

Передать наркотики осужденному обвиняемый не смог, поскольку гашиш был у него изъят перед заступлением на дежурство оперативными сотрудниками исправительного учреждения.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Источник: mordovia.sledcom.ru