Футбольная команда «Мордовия-М» одержала победу над ФК «Зенит» из Пензы

Футбольная команда «Мордовия-М» со счетом 4:1 обыграла ФК «Зенит» из Пензы.

Указанный матч прошел на минувших выходных на саранском стадионе «Старт».

На 22-й минуте матча первый мяч в ворота пензенской команды отправил Радик Юсупов. Спустя минуту счет сравнял Артем Леднев. До конца первого тайма Радик Юсупов забил «Зениту» ещё два гола. На 64-й минуте матча указанный игрок «Мордовии» записал на счет своей команды ещё один гол.

В итоге матч завершился со счетом 4:1 в пользу мордовской команды.

По информации пресс-службы межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия».

Источник: cpf-mordovia.ru