На минувших выходных в Мордовии задержали троих пьяных автомобилистов

В Мордовии на минувших выходных сотрудники Росгвардии помогли инспекторам ДПС задержать трех пьяных автомобилистов.

В ночь на 13 октября в Краснослободске дежурный экипаж ОВО заметил автомобиль марки «Хендай», который двигался по весьма странной траектории. Полицейские и сотрудники Росгвардии остановили данную машину. 32-летний водитель иномарки был пьян.

Спустя сутки в Краснослободске, на улице Коммунистической наряд вневедомственной охраны и сотрудники ДПС остановили автомобиль марки ВАЗ, двигавшийся с нарушением ПДД. За рулем транспортного средства находился 29-летний житель Московской области. Автомобилист пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Днем 14 октября в Ичалках дежурный экипаж вневедомственной охраны во время патрулирования заметил мопед марки ZENITH, 25-летний водитель которого, увидев служебное транспортное средство, попытался скрыться, но в кратчайшие сроки был задержан. Выяснилось, что молодой человек был пьян. Кроме того, было установлено, что парень был лишен водительского удостоверения по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia