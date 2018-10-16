Безработный житель Саранска подозревается в краже велосипеда

В Саранске сотрудниками полиции был задержан безработный местный житель, который подозревается в краже велосипеда.
Недавно сотрудники одного из отделов полиции Саранска получили сообщение о том, что у местного жителя был похищен велосипед. Мужчина приехал на двухколесном транспортном средстве на стройплощадку, где работает его знакомый. Велосипед гражданин оставил у ограждения стройки. Вернувшись обратно, горожанин обнаружил пропажу своего транспортного средства.
По подозрению в совершении указанной кражи был задержан 28-летний безработный житель Саранска, на счету которого есть судимость за аналогичное преступление. Подозреваемый признал свою вину и сообщил, что намеревался продать велосипед.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту кражи велосипеда.
Источник: 13.мвд.рф