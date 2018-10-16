Сотрудники УНК МВД по Мордовии провели профилактическое занятие «За опасной чертой»

В Саранске для студентов одного из местных колледжей было проведено профилактическое занятие под названием «За опасной чертой».

Сотрудники УНК МВД по Мордовии совместно с работниками Национальной библиотеки имени А.С. Пушкина провели профилактическое занятие «За опасной чертой» для студентов Саранского государственного промышленно-экономического колледжа.

В ходе данного мероприятия были обсуждены меры, направленные на противодействие распространению наркотиков. Кроме того, работники библиотеки организовали выставку соответствующей тематики.

В дальнейшем подобные профилактические занятия будут продолжены.

Источник: 13.мвд.рф