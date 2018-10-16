Гимнасты Мордовии с успехом выступают на международных соревнованиях

Гимнасты из Мордовии успешно выступают на международных соревнованиях.

16 октября в Тбилиси завершится международный турнир по гимнастике VTB CUP 2018. Мордовию на данных соревнованиях представляют воспитанники ГБУ РМ «СШОР по спортивной гимнастике Л. Я. Аркаева», среди которых Артём Плешкин, Никита Андронов и Дмитрий Фролов.

13 октября в командном зачете мордовские спортсмены завоевали золотые медали. Кроме того, в этот день Артём Плешкин стал чемпионом в многоборье.

14 октября Артём Плешкин завоевал золотую медаль в упражнении конь-махи и серебряную медаль в вольных упражнениях и упражнении на кольцах. Никита Андронов занял первое место вольных упражнениях и в упражнении конь-махи. Дмитрию Фролову удалось завоевать бронзовую медаль в упражнении на кольцах.

Источник: e-mordovia.ru