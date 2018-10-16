В мордовских колониях прошли смотры внешнего вида осужденных

В учреждениях УФСИН РФ по Мордовии прошли смотры внешнего вида осужденных.
Указанные смотры были проведены в рамках перехода на зимнюю форму одежды. В ходе проведения данных мероприятий также были осуществлены обходы жилых помещений учреждений.
В настоящее время все осужденные обеспечены зимней формой, которая находится в удовлетворительном состоянии.
Необходимо отметить, что подобные смотры являются неотъемлемой частой жизнедеятельности каждого исправительного учреждения и помогают укрепить дисциплину, организованность и порядок в подразделениях.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
Источник: 13.fsin.su